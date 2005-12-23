FACUA edita una guía para fomentar hábitos de alimentación saludable entre los consumidores
Alimentación saludable. Consejos para llevar una vida más sana plantea en su 84 páginas temas tan importantes como el fomento de la dieta equilibrada, recomendaciones para evitar toxiinfecciones alimentarias y las problemática asociada a la obesidad y los trastornos alimenticios.
FACUA.org
España-23/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha editado una guía para fomentar hábitos de alimentación saludable entre los consumidores, en el marco de una campaña subvencionada por el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Co