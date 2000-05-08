FACUA elabora un decálogo de recomendaciones para asesorar sobre las celebraciones de comuniones
Debe exigirse un contrato en el que se detallen pormenorizadamente los precios de todos los servicios antes de tomar una decisión definitiva.
FACUA.org
España-08/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha elaborado un decálogo de recomendaciones para asesorar a los consumidores sobre las celebraciones de comuniones en establecimientos hosteleros, frecuentes en estas fechas y que pueden suponer un