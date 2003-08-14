FACUA elabora un informe sobre el coste de la vuelta al colegio
Este año, los libros de texto cuestan una media de 15,75 euros para los alumnos de educación infantil, 86,30 euros para los de primaria y 128,10 euros para los de secundaria.
FACUA.org
España-14/08/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha elaborado un informe para orientar a los padres sobre los costes que traerá el inicio del curso escolar 2003-2004 y alertarles sobre los abusos que pueden sufrir. En lo que se refiere a las mochilas, ropa y material escolar,