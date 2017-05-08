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FACUA enumera 22 trampas publicitarias usadas en la industria del cine para tomar el pelo al espectador

En un nuevo capítulo de 'Timocracia', el libro de su portavoz, el periodista Rubén Sánchez.

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España-08/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción enumera una lista con hasta veintidós trampas publicitarias usadas en la industria del cine para captar espectadores.

Trailers con escenas que no aparecen en la película, títulos engañosos que fingen ser secuelas de pelí

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