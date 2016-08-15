FACUA enumera hasta 29 problemas que pueden sufrir los usuarios cuando llevan un producto a reparar
En un nuevo capítulo de 'Timocracia', el libro de su portavoz, el periodista Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-15/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción enumera una lista con hasta veintinueve problemas que pueden sufrir los usuarios cuando llevan un producto a reparar, dentro o fuera del periodo de garantía.
Estos abusos en las reparaciones de productos están recogidos en el nuevo cap&iacu