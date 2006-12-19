FACUA espera que el caso de Air Madrid suponga un punto de inflexión para mejorar sustancialmente los controles sobre el sector
La Federación cree que está siendo demasiado permisivo con las irregularidades del conjunto de aerolíneas.
FACUA.org
España-19/12/2006
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