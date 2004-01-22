FACUA espera que el ministro de Ciencia y Tecnología cumpla su compromiso de garantizar los derechos de los usuarios y pide a Ana Pastor que asuma sus competencias ante los redondeos denunciados en telefonía
La base jurídica esgrimida por FACUA y apoyada por el Defensor del Pueblo es la misma que utilizó el Ministerio de Sanidad y Consumo en su demanda judicial por el redondeo en el sector de los aparcamientos.
FACUA.org
España-22/01/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera que el ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, cumpla su compromiso de garantizar que las tarifas de las compañías telefónicas no vulneren los derechos de los usuarios, tal como ha anunci