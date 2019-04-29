FACUA espera que Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores
"España necesita un Gobierno al que no le tiemble el pulso para actuar contra los fraudes que cometen los poderosos", señala la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz.
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España-29/04/2019
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. | Imagen: AP.
FACUA-Consumidores en Acción espera que Pedro Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores impulsando los necesarios cambios normativos para aumentar y fortalecer sus derechos, enfentándose a los abusos de las grandes emp