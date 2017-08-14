FACUA Euskadi denuncia que el Hospital de Urduliz sigue sin quirófanos y con plantas cerradas tras un año
La asociación pide al Gobierno vasco que garantice el pleno funcionamiento de todos los servicios del hospital público, incluida la cocina, pues, entre otras cosas, sin ella no pueden ingresar los pacientes.
FACUA.org
Euskadi-14/08/2017
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FACUA Euskadi ha pedido al Departamento de Salud del Gobierno vasco que garantice la inmediata puesta en funcionamiento a disposición de los ciudadanos de todos los servicios del hospital público de Urduliz: quirófanos, servicios de cocina y plantas para ingreso hospitalario