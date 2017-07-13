Nuestras acciones23 personas tuvieron que ser evacuadas a distintos centros sanitarios

FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Tolosa una solución al escape de cloro en las piscinas municipales

La asociación reclama al consistorio que investigue y aclare el incidente en el polideportivo municipal Usabal, en el que hasta 104 usuarios tuvieron que ser atendidos tras inhalar cloro.

FACUA.org
Euskadi-13/07/2017
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FACUA Euskadi ha reclamado al Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) que promueva medidas urgentes para evitar que en las piscinas municipales vuelvan a repetirse escapes de cloro como el que recientemente se ha producido, y por el que más de un centenar de personas ha resultado in

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