FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Tolosa una solución al escape de cloro en las piscinas municipales
La asociación reclama al consistorio que investigue y aclare el incidente en el polideportivo municipal Usabal, en el que hasta 104 usuarios tuvieron que ser atendidos tras inhalar cloro.
FACUA.org
Euskadi-13/07/2017
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FACUA Euskadi ha reclamado al Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) que promueva medidas urgentes para evitar que en las piscinas municipales vuelvan a repetirse escapes de cloro como el que recientemente se ha producido, y por el que más de un centenar de personas ha resultado in