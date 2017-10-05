FACUA Euskadi pide investigar si la actividad industrial está contaminando las aguas del río Nervión
La asociación pide al Gobierno vasco que analice si la calidad del cauce es la adecuada y si existe algún vertido ilegal sobre el mismo.
FACUA.org
Euskadi-05/10/2017
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FACUA Euskadi reclama al Gobierno vasco que investigue la incidencia de la actividad industrial sobre la calidad del agua del río Nervión, y determine así si la misma es la adecuada.
La asociación ha remitido un escrito al Departamento de Medio Ambiente, Planifi