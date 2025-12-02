FACUA exige al Gobierno que renueve y amplíe la moratoria antidesahucios que finaliza el próximo 31 de diciembre
A un mes del fin de la medida no existen planes de actuación urgente para evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas.
FACUA.org
España-02/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción, junto a una amplia representación de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos laborales y movimientos sociales, alerta de la finalización inminente de la moratoria antidesahucios, una medida incluida en el es