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FACUA exige al Gobierno una sanción ejemplar a Iberdrola por provocar un tercio del déficit de tarifa de 2006

La Federación critica que el mercado regulado de generación no es transparente y perjudica a los consumidores.

FACUA.org
España-29/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Gobierno una sanción ejemplar contra Iberdrola después de que Red Eléctrica Española (REE) la haya acusado en un informe de provocar un tercio del déficit de tarifa de 2006. Este déf

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