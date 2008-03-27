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FACUA exige transparencia sobre las marcas de mozzarella contaminadas con dioxinas y pide a Sanidad que analice las que se venden en España

Bruselas decide que de momento no prohibirá a Italia las exportaciones.

FACUA.org
Europa-27/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la opacidad con respecto a las marcas de mozzarella de la Campania italiana en las que se han detectado niveles «elevados» de dioxinas e insiste en demandar que se haga público el listado, como ya pidió ayer la asociación de

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