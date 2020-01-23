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FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Badajoz a solucionar las deficiencias del estadio Nuevo Vivero

Tanto el exterior como el interior del recinto se encuentran en mal estado de conservación, con pintadas en los muros, cristales rotos y falta de butacas, entre otros problemas.

FACUA.org
Extremadura-23/01/2020
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FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para instarle a que solucione las múltiples deficiencias que presenta el estadio de fútbol Nuevo Vivero, hogar del Club Deportivo Badajoz.

La asociación, a través de distintos medios de comunicaci&oacut

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