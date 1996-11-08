FACUA firma un convenio con la Asociación Andaluza de Entidades Concesionarias de ITV
Con el fin de fomentar y difundir medidas de información y protección para los usuarios del servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
FACUA.org
Andalucía-08/11/1996
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Asociación Andaluza de Entidades Concesionarias del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (AAEC-ITV) van a firmar un convenio para articular la colaboración en