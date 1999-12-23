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FACUA firma un convenio de colaboración con el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica

Ambas entidades pretenden dar a conocer a los consumidores unos productos cuyo consumo todavía resulta minoritario en Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-23/12/1999
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), Francisco Casero Rodríguez, han firmado un convenio de col

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