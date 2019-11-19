FACUA Galicia pide a la Consellería de Sanidade que mejore las condiciones de la atención primaria
Los médicos han denunciado que nunca se han encontrado tan saturados como en la actualidad.
FACUA.org
Galicia-19/11/2019
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FACUA Galicia ha solicitado al Servizo Galego de Saude (Sergas) que adopte medidas para mejorar las condiciones de la atención primaria en la comunidad autónoma.
La asociación viene recibiendo quejas de usuarios sobre la saturación en la sanidad gallega. Esta ha