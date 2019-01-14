FACUA Galicia reclama a la Xunta que elimine el 902 del Sergas para citas médicas
Andalucía y Extremadura suprimieron las líneas de tarificación especial 901 y 902 tras las peticiones de FACUA por números con prefijos de tarificación geográfica, incluidos en bonos y tarifas planas.
FACUA.org
Galicia-14/01/2019
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