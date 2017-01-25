FACUA Granada alerta sobre abogados que simulan ser ayuntamientos al convocar charlas de cláusulas suelo
El consistorio de la localidad de Vegas del Genil ha tenido que desmentir la convocatoria de uno de estos eventos al detectar que un despacho había usado de indebidamente el escudo y el nombre del municipio.
FACUA.org
Granada-25/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada alerta de la existencia de bufetes de abogados que, al calor del recién aprobado decreto sobre clausulas suelo, están dedicándose a convocar charlas informativas simulando que las mismas se promueven directamente desde los ayuntamnientos, y usando para ello sin