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FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

Aprueba las cuentas y el programa de actividades de 2015, junto con el presupuesto y las actividades para 2016. La asociación ha estrenado un nuevo local, acorde al histórico crecimiento que ha experimentado.

FACUA.org
Granada-17/06/2016
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FACUA Granada ha celebrado este jueves 16 de junio su Asamblea General de Socios, organizada en su nuevo local en la capital granadina, sito en la calle Fray Leopoldo de Alpandeire. Durante la misma, que contó con la presencia de la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz</

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