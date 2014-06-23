FACUA Granada denuncia la calidad del servicio de los autobuses urbanos de la ciudad
La asociación critica el estado de los vehículos y señala que en menos de un mes se han producido dos casos de atrapamiento de usuarios en las puertas de este transporte público.
FACUA.org
Granada-23/06/2014
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FACUA Granada denuncia la calidad del servicio de transporte urbano de la capital granadina después de que se hayan producido dos casos de atrapamiento de dos personas en un autobús urbano en menos de un mes.
La asociación recuerda que en el primer incidente una