FACUA Granada denuncia que el Ayuntamiento de la capital amenaza con exhumar a más de 16.000 difuntos
La empresa municipal exige a las familias pagar el servicio de mantenimiento, tras varios años en los que no ha gestionado su cobro, sin darles facilidades de pago ni flexibilizar plazos.
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Granada-05/04/2016
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FACUA Granada ve deficiente la gestión de la empresa municipal del cementerio de la capital. | flickr.com/moxola (CC BY-SA 2.0)
FACUA Granada denuncia la falta de sensibilidad de la empresa municipal de cementerio de Granada, Emucesa, gestionada por el consistorio (y gobernado éste, a su vez, por el Partido Popular), que actualmente está amenazando a los familiares de más de 16.000 difuntos con la exh