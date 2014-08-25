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FACUA Granada detecta la existencia de cláusula suelo en la hipoteca joven que promocionó el Ayuntamiento

La asociación reclama al Ayuntamiento que inicie las gestiones con Caja Rural para conseguir su eliminación.

FACUA.org
Granada-25/08/2014
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FACUA Granada detecta la existencia de cláusulas suelo en la hipoteca joven que ofreció, hace años, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Granada. La asociación ha comprobado que la citada hipoteca que comercializó Caja Rural de Granada, contaba entre s

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