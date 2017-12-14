Nuestras accionesEl pasado 25 de noviembre

FACUA Granada exige seriedad y celeridad a las aseguradoras ante el incendio de San Juan de Letrán

La asociación también pide agilidad al Ayuntamiento de la capital en los trámites que los vecinos afectados tengan que realizar para volver a la normalidad lo antes posible.

FACUA.org
Granada-14/12/2017
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FACUA Granada demanda seriedad a las aseguradoras implicadas en el proceso de evaluación de los daños ocasionados por el incendio en el edificio San Juan de Letrán nº 3 de la capital granadina el pasado 25 de noviembre.

La asociación ha constatado que estas

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