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FACUA Granada ofrece cinco consejos para que los universitarios eviten problemas al alquilar

Es fundamental no dejarse llevar por la publicidad y documentar tanto el contrato de alquiler como la relación entre compañeros de piso.

FACUA.org
Granada-04/09/2015
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La llegada de Septiembre y la vuelta al curso universitario traen de nuevo a nuestra ciudad a miles de estudiantes procedentes de todo el país que viajan a Granada para estudiar. Estudiantes que, entre otras cosas, empiezan a mover el agitado mercado de alquileres de pisos que en este mes

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