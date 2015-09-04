FACUA Granada ofrece cinco consejos para que los universitarios eviten problemas al alquilar
Es fundamental no dejarse llevar por la publicidad y documentar tanto el contrato de alquiler como la relación entre compañeros de piso.
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Granada-04/09/2015
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Antes de alquilar, es fundamental revisar la vivienda de manera personal. | Imagen: srgpicker (CC BY-NC 2.0)
La llegada de Septiembre y la vuelta al curso universitario traen de nuevo a nuestra ciudad a miles de estudiantes procedentes de todo el país que viajan a Granada para estudiar. Estudiantes que, entre otras cosas, empiezan a mover el agitado mercado de alquileres de pisos que en este mes