Nuestras accionesEl 64% en el caso del oro de 24 quilates

FACUA halla diferencias de hasta un 38% en el precio que pagan por las joyas los establecimientos de compra de oro

Aconseja comparar ofertas y verificar previamente el peso de las piezas para evitar errores o posibles fraudes.

FACUA.org
España-25/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta un 38% en el precio que pagan por las joyas los establecimientos dedicados a la compra de oro. En el caso del oro de 24 quilates, que no es común para la fabricación de joyas -generalmente elaboradas en 1

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