FACUA Huelva denuncia, dentro de las diez propuestas remitidas a Giahsa y MAS, que éstas aplican tarifas indebidas
Ambas empresas no han seguido los trámites oportunos para cobrar a los consumidores los nuevos importes del agua.
FACUA.org
Huelva-07/05/2012
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FACUA Huelva denuncia que Giahsa y la Mancomunidad de servicios de la provincia de Huelva, Mas, no han seguido los trámites oportunos para aplicar las nuevas tarifas del agua.
Por este motivo, la asociación se ha dirigido a ambas entidades para trasladarle diez propuestas par