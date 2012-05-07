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FACUA Huelva denuncia, dentro de las diez propuestas remitidas a Giahsa y MAS, que éstas aplican tarifas indebidas

Ambas empresas no han seguido los trámites oportunos para cobrar a los consumidores los nuevos importes del agua.

FACUA.org
Huelva-07/05/2012
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FACUA Huelva denuncia que Giahsa y la Mancomunidad de servicios de la provincia de Huelva, Mas, no han seguido los trámites oportunos para aplicar las nuevas tarifas del agua.

Por este motivo, la asociación se ha dirigido a ambas entidades para trasladarle diez propuestas par

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