FACUA informa a los usuarios que tengan viajes programados para Tailandia que tienen derecho a cancelarlos sin coste alguno
La Federación entiende que si las compañías aéreas no están obligadas a compensar a los clientes en situaciones de inestabilidad política los usuarios tampoco pueden verse perjudicados económicamente por esa situación.
FACUA.org
España-20/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recuerda a los usuarios que hayan decidido cancelar sus viajes a Tailandia por la situación de inestabilidad política del país que tienen derecho a que les devuelvan íntegramente el importe del billete o del