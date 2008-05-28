FACUA inicia una campaña para potenciar que los inmigrantes defiendan sus derechos como consumidores
En el ámbito internacional, mantiene convenios de cooperación con organizaciones de quince países de América Latina y el Caribe.
FACUA.org
España-28/05/2008
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