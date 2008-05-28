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FACUA inicia una campaña para potenciar que los inmigrantes defiendan sus derechos como consumidores

En el ámbito internacional, mantiene convenios de cooperación con organizaciones de quince países de América Latina y el Caribe.

FACUA.org
España-28/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una campaña para potenciar que los inmigrantes defiendan sus derechos como consumidores.

FACUA ha iniciado la campaña a través de la edición de dos guías para asesorar a los inmigrantes sobre sus de

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