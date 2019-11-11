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FACUA insta a identificar la cepa de Listeria de los Mini Blinis de Aldi para que los afectados reclamen

La empresa ha dado a conocer este sábado que el lote 101111 DCL de este producto de su marca Special de Aldi había dado positivo en la bacteria.

FACUA.org
España-11/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción insta a las autoridades sanitarias a que identifiquen e informen a los afectados de la cepa de Listeria presente en los canapés Mini Blinis de Aldi contaminados para que puedan reclamar a la empresa correspondiente.

La cadena de supermer

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