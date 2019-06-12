FACUA insta a la Comunidad de Madrid a multar al Paraíso Festival por impedir acceder con comida y bebida
La asociación considera que podría tratarse de una cláusula abusiva ya que sí permite la compra de alimentos en los puestos situados en sus instalaciones.
FACUA.org
España-12/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Paraíso Festival, que tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de junio en Madrid, por no permitir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de C