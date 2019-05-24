FACUA insta a la Consejería de Infraestructuras de Asturias a mejorar el estado de sus carreteras
La asociación ha tenido conocimiento de que el deterioro de las vías puede poner en peligro la salud de los usuarios que transitan por las mismas.
FACUA.org
Asturias-24/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras de Asturias para solicitarle que tome las medidas que sean necesarias para mejorar el estado de las carreteras de la comunidad y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por ellas.
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