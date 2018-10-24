FACUA insta a la Generalitat valenciana a que publique las marcas de las carnes insalubres intervenidas
La Guardia Civil junto a la Dirección General de Salut Pública han desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de artículos caducados y en malas condiciones.
FACUA.org
España-24/10/2018
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