Nuestras accionesInmovilizadas mil toneladas de productos en mal estado

FACUA insta a la Generalitat valenciana a que publique las marcas de las carnes insalubres intervenidas

La Guardia Civil junto a la Dirección General de Salut Pública han desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de artículos caducados y en malas condiciones.

FACUA.org
España-24/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Generalitat valenciana que haga públicas las marcas y nombres de empresas que forman parte del entramado dedicado a distribuir productos cárnicos en mal estado que ha sido desarticulado por la Guardia Civil. La Guardia Civil ha inform

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