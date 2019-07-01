FACUA insta a las autoridades de consumo autonómicas a vigilar el cumplimiento de la nueva norma del pan
Espera que inicien protocolos de inspección para actuar contra los establecimientos y marcas comerciales que oferten pan sin cumplir las nuevas obligaciones de información, elaboración y composición.
FACUA.org
España-01/07/2019
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