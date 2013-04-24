FACUA insta a las CCAA a multar a las principales compañías por negarse a liberar los móviles
La asociación pone a disposición de los usuarios un modelo de reclamación para que denuncien a las compañías ante las autoridades de consumo.
FACUA.org
España-24/04/2013
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