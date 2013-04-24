Nuestras accionesLa venta de terminales bloqueados es ilegal

FACUA insta a las CCAA a multar a las principales compañías por negarse a liberar los móviles

La asociación pone a disposición de los usuarios un modelo de reclamación para que denuncien a las compañías ante las autoridades de consumo.

FACUA.org
España-24/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una batería de denuncias contra Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo ante las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor en las que les insta a multar a las compañías por negarse a liberar los m&o

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