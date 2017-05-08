Nuestras accionesEl domingo murió una niña en un castillo hinchable en Girona

FACUA insta a los ayuntamientos a revisar las atracciones infantiles ante los accidentes registrados

La normativa actual sólo exige una autorización previa a la instalación de estas atracciones, pero sólo las inspecciones durante su funcionamiento pueden garantizar la seguridad de los más pequeños.

FACUA.org
España-08/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción exige a los ayuntamientos que realicen inspecciones para garantizar tanto la existencia de licencias como el correcto funcionamiento de las atracciones infantiles con el fin de evitar accidentes como el que el domingo se cobró la vida de una niña

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos