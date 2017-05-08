FACUA insta a los ayuntamientos a revisar las atracciones infantiles ante los accidentes registrados
La normativa actual sólo exige una autorización previa a la instalación de estas atracciones, pero sólo las inspecciones durante su funcionamiento pueden garantizar la seguridad de los más pequeños.
FACUA.org
España-08/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción exige a los ayuntamientos que realicen inspecciones para garantizar tanto la existencia de licencias como el correcto funcionamiento de las atracciones infantiles con el fin de evitar accidentes como el que el domingo se cobró la vida de una niña