FACUA insta a Radio-Taxi Avilés a que cumpla con los servicios que ofrece a través de su página web
La asociación ha tenido conocimiento de que la empresa oferta por Internet la posibilidad de programar un taxi para una hora concreta, pero por teléfono niegan dicha posibilidad.
FACUA.org
Asturias-28/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Radio-Taxi Villa del Adelantado de Avilés, Asturias, para solicitarle que cumpla con todos los servicios que ofrece según su página web o, de no poder realizarlos, proceda a eliminarlos para evitar confusiones a los usuario