FACUA insta a Ryanair a devolver ya el importe del billete a quien lo solicite por la huelga de julio
Los tripulantes de cabina de la aerolínea han convocado una huelga para los días 25 y 26 de julio. Se prevé que pueda haber cientos de miles de pasajeros afectados.
FACUA.org
España-05/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante la huelga anunciada por los tripulantes de cabina los días 25 y 26 de julio, FACUA-Consumidores en Acción insta a Ryanair a devolver, desde el momento de confirmación de la misma, el importe íntegro de los billetes a todos aquellos pasajeros que tuvieran un viaje