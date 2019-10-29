FACUA insta a Sanidad de Asturias a que acorte el tiempo de espera para las intervenciones quirúrgicas
El número de pacientes que esperan para someterse a una intervención quirúrgica se ha incrementado de manera exponencial en los últimos meses.
FACUA.org
Asturias-29/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias para instarle a acortar al máximo el tiempo que los usuarios tienen que esperar para someterse a una intervención quirúrgica.
La asociación, a trav&ea