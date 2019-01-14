FACUA insta al Ayuntamiento de Iruña de Oca a que retire el amianto de dos pabellones abandonados
La asociación ha tenido conocimiento de que hay dos edificios en el municipio con residuos que no han sido eliminados.
FACUA.org
Euskadi-14/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Iruña de Oca, en Euskadi, para instarle a que inicie las actuaciones oportunas para retirar los restos de amianto de dos pabellones industriales abandonados.
La asociación, a través de FACUA Euskadi,