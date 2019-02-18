FACUA insta al Ayuntamiento de Santander a evitar la suciedad generada por las obras en La Albericia
Según han informado algunos medios de comunicación de la zona, los vecinos del barrio han denunciado en varias ocasiones el mal estado de las calles a consecuencia del tránsito de camiones y maquinaria.
FACUA.org
Cantabria-18/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Santander para solicitar que inicie las actuaciones necesarias para solventar los problemas de suciedad generados en el barrio de La Albericia por las obras de construcción de un bloque de viviendas.
La asociaci&o