FACUA insta al Gobierno a prestar atención sanitaria a los inmigrantes residentes en España sin excepción
Según ha desvelado 'eldiario.es', el Real Decreto que recupera la sanidad universal deja desprotegidos a los padres extranjeros de ciudadanos españoles que residen en el país por reagrupación familiar.
FACUA.org
España-19/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, para instarle a que realice todas las modificaciones legales necesarias para garantizar el acceso gratuito a la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes residentes en Espa