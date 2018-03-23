FACUA insta al gobierno de Asturias a iniciar la reparación de los daños de la PR-4
El temporal que azotó la región en febrero ha provocado graves daños en el kilómetro 2 de la vía, lo que puede llevar a su hundimiento.
FACUA.org
Asturias-23/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Dirección General de Infraestructuras del Principado de Asturias que comience las reparaciones de la vía PR-4, que conecta las localidades entre Ozanes y Llerandi. La carretera sufrió graves daños a la altura de su