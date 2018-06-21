Nuestras accionesEn el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén.

FACUA Jaén entrega los premios de su 6º Concurso Provincial de Fotografía

El certamen, dirigido a jóvenes de la provincia de entre 12 y 18 años, ha estado centrado este año en consumo y medio ambiente.

FACUA.org
Jaén-21/06/2018
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FACUA Jaén ha celebrado la entrega de los premios de su 6º Concurso Provincial de Fotografía dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, este martes 19 de junio. Este certamen ha tenido como lema Consumo y medio ambiente.

El acto ha contado con la pa

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