FACUA Jaén entrega los premios de su 6º Concurso Provincial de Fotografía
El certamen, dirigido a jóvenes de la provincia de entre 12 y 18 años, ha estado centrado este año en consumo y medio ambiente.
FACUA.org
Jaén-21/06/2018
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Imagen: FACUA Jaén
FACUA Jaén ha celebrado la entrega de los premios de su 6º Concurso Provincial de Fotografía dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, este martes 19 de junio. Este certamen ha tenido como lema Consumo y medio ambiente.
El acto ha contado con la pa