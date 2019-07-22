FACUA Jaén logra que anulen a un usuario una financiación de 2.200 euros de un colchón que quiso devolver
La empresa le entregó un producto con unas características completamente distintas a las que le indicaron al realizar la compra, por lo que decidió resolver el contrato.
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Jaén-22/07/2019
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