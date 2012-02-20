FACUA lamenta la ceguera mostrada por González Macho en su discurso de los Goya
Si "Internet aún no forma parte de la actividad económica del cine" es porque la industria cultural se niega a una reconversión imprescindible e inevitable, advierte el portavoz de la asociación.
FACUA.org
España-20/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la ceguera demostrada por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Enrique González Macho, en su discurso durante la Gala de los Premios Goya.
«Internet aún no forma parte de la actividad económica