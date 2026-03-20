Sin topes a los márgenes, el IVA al 10% representará solo una bajada media de 17 céntimos en el gasóleo tras una subida de 45
Casi siete de cada diez consumidores piden topes a los precios y solo el 12% considera que las bajadas de impuestos sean la opción más eficaz para frenar las subidas abusivas.
FACUA.org
España-20/03/2026
Sin topes a los márgenes, el IVA al 10% representará solo una bajada media de 17 céntimos en el gasóleo tras una subida de 45 en lo que va de mes, advierte FACUA-Consumidores en Acción.
La asociación muestra una moderada satisfacción ante la aprobación en el Consejo de Ministros de un