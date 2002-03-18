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FACUA lanza la versión digital de su revista 'Consumerismo'

Teléfonos secuestrados es el título del reportaje que ocupa la portada del último número, donde la Federación denuncia la última modalidad de fraude telefónico: el slamming.

FACUA.org
Andalucía-18/03/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha lanzado la versión digital de su revista Consumerismo, una de las más veteranas publicaciones españolas especializadas en consumo, a la que los internautas pueden acceder en

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