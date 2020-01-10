FACUA lanza una campaña publicitaria contra los fraudes de las telecos en las ocho capitales andaluzas
Alerta de las trampas de las compañías al cobrar por servicios no solicitados, saltarse sus compromisos de calidad o aplicar irregularmente penalizaciones al pedir la baja o anular portabilidades.
FACUA.org
Andalucía-10/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Simulación de uno de los carteles de la campaña.
FACUA Andalucía lanzará el próximo martes 14 de enero una campaña publicitaria contra los abusos y fraudes de las compañías de telecomunicaciones en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas y las ciudades de Jerez y Linares. Se t